Посол Украины о ситуации в Алеппо: РФ все равно проиграет, но какой ценой

Об этом украинский дипломат сообщил в Twitter.

«Беспомощность международного сообщества в Алеппо - это поощрение России к вооруженной и гибридной агрессии и военным преступлениям», - заявил Кулеба.

«Алеппо - это и сигнал Украине о реальных пределах возможностей наших партнеров и друзей. В конце концов, РФ все равно проиграет, но какой ценой...», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, за последние 26 дней в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения.

В последние недели войска Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии. Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тыс. чел.

В распространенном 7 декабря заявлении лидеры Германии, Франции, Италии, США, Канады и Великобритании призвали к немедленному прекращению огня в Алеппо и осудили Россию и Иран за поддержку сирийского правительства.

Правительственные силы Сирии и их союзники 7 декабря установили полный контроль над Старым городом в Алеппо, который до сих пор контролировался антиправительственными повстанцами. Сейчас, по подсчетам наблюдателей, лояльные Асаду силы контролируют около 80% восточной части Алеппо. Четыре года эта часть города была под властью оппозиции.

Президент Сирии заявил, что установление полного контроля над Алеппо не будет означать конца войны в Сирии.