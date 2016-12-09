Турция направила в Сирию еще 300 спецназовцев
05:33, 09 декабря 2016Мир
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В Сирию для участия в операции «Щит Евфрата» направлены еще 300 турецких бойцов диверсионных спецподразделений.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает агентство Anadolu.
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Военные из 11-й бригады сухопутных войск Турции, базирующиеся в провинции Денизли, прибыли в район турецко-сирийской границы.
Как сообщал УНИАН, с августа турецкие военные проводят в Сирии операцию «Щит Евфрата» против террористической группировки «Исламское государство».
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