Турция направила в Сирию еще 300 спецназовцев

В Сирию для участия в операции «Щит Евфрата» направлены еще 300 турецких бойцов диверсионных спецподразделений.

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