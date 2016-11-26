От "примера борьбы" к "тирану": как в мире отреагировали на смерть Фиделя Кастро

Об этом пишет Reuters.

Кастро умер в пятницу в возрасте 90 лет, о чем объявил его младший брат и преемник Рауль Кастро на государственном телевидении.

Михаил Горбачев, последний лидер Советского Союза, который ранее выступал в качестве экономической и политической опоры для Кубы, сказал, что Кастро оставил глубокий след в своей стране и во всемирной истории.

"Фидель удержал свою землю и укрепил свою страну во время жестокой американской блокады, во время массированного давления на него", – заявил Горбачев, которого цитирует агентство «Интерфакс».

«Тем не менее, он вывел свою страну из блокады на путь самодостаточности и независимого развития», – добавил первый и последний президент СССР.

В телеграмме соболезнования Раулю Кастро президент России Владимир Путин назвал покойного лидера "вдохновляющим примером для многих стран".

"Фидель Кастро был откровенным и правдивым, и настоящим другом России", – цитирует Путина Кремль.

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Председатель КНР Си Цзиньпин сказал в своем заявлении, что "китайский народ потерял близкого товарища и искреннего друга".

Си отметил вклад Кастро в развитие коммунизма как на Кубе, так и во всем мире.

В Венесуэле, давний союзник Кубы и убежденный противник политической позиции Соединенных Штатов, президент Николас Мадуро сказал, что Кастро вдохновлял и будет продолжать вдохновлять его страну.

"Мы будем продолжать выигрывать и продолжать борьбу. Фидель Кастро является примером борьбы за всех людей мира. Мы будем идти вперед с его наследием", – сказал телеканалу Telesur по телефону Мадуро.

В Боливии, где Эрнесто "Че" Гевара умер в 1967 году при неудачной попытке экспортировать революцию с Кубы, президент Эво Моралес сказал в своем заявлении: "Фидель Кастро оставил нам в наследство борьбу за интеграцию народов мира ... Уход команданте Фиделя Кастро действительно болезненный".

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Президент Эквадора Рафаэль Корреа сказал: "Великий покинул нас, Фидель умер, Да здравствует Куба. Да здравствует Латинская Америка...!".

Президент ЮАР Джейкоб Зума выразил теплые слова, поблагодарил кубинскому лидеру за его помощь и поддержку в борьбе за свержение апартеида.

"Президент Кастро отождествляется с нашей борьбой против апартеида. Он вдохновил кубинский народ присоединиться к нам в нашей борьбе против апартеида", – сказал Зума в своем заявлении.

Президент Франции Франсуа Олланд выразил скорбь по поводу потери главной фигуры на мировой арене и приветствовал сближение между Гаваной и Вашингтоном, отметив при этом обеспокоенность по поводу прав человека при режиме Кастро.

"Фидель Кастро был заметной фигурой 20-го века. Он олицетворяет кубинскую революцию, в обоих своих надеждах и последующих разочарованиях", – отметил Олланд в своем заявлении.

"Франция, которая осудила нарушения прав человека на Кубе, в равной степени обжалывает эмбарго США на Кубе, и Франция была рада видеть, как обе страны снова налаживают диалог и открывают отношения между собой", – добавил лидер Социалистической партии.

Олланд встречался с Фиделем Кастро в мае 2015 года во время первого в истории визита французского главы государства на Кубу после кубинской революции.

Президент Петр Порошенко также выразил соболезнования народу Кубы в связи со смертью Фиделя Кастро.

«В вечность отошел Фидель Кастро, со взглядами которого можно не соглашаться, но его харизма определила целую эпоху. Сочувствие народу Кубы», - написал Порошенко в Twitter.

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Он добавил, что Украина всегда будет вспоминать инициативу Кастро, который «проникся болью Чернобыля и помог вернуть к жизни тысячи маленьких украинцев».

В противоположность этому, реакция некоторых кубинцев, живущих в Соединенных Штатах была сокрушительная и праздничная.

Представитель Конгресса США Илеана Рос-Лехтинен, кубино-американский республиканец из Майами, сказала в заявлении: «Тиран мертв и новое начало может появиться на последнем коммунистическом бастионе Западного полушария».

Как сообщал УНИАН, кубинская диаспора в штате Флорида с радостью встретила новость о смерти Фиделя Кастро. Люди вышли на улицы Майами, назвав случившееся шансом для изменения ситуации на Кубе.

"Фидель - тиран", - скандировала толпа, собравшаяся возле ресторана "Версаль" в центре крупнейшего города Флориды.

Напомним, сегодня стало известно, что на 91-м году жизни скончался лидер кубинской революции и бывший глава Кубы Фидель Кастро.