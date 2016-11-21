Папа Римский позволил отпускать грех аборта всем священникам

Ранее это право в большинстве регионов мира имели только епископы или специальные исповедники.

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Это заявление папа Франциск сделал в документе, известном как "апостольское письмо", передает Reuters. Папа подчеркнул, что "аборт является тяжким грехом, который ставит крест на невинной жизни", но "нет греха, который не способна простить Божья милость, когда сердце стремится к покаянию".

"Я предоставляю всем священникам, несущим служение, право отпускать грех тем, кто совершил аборт", - говорится в заявлении папы.

Ранее Франциск позволил отпускать грех аборта в рамках Года Милосердия в Ватикане, который завершился 20 ноября.

Как известно, у римо-католиков действует автоматичнеское отлучение от церкви всех, кто совершил аборт, пока им не отпустят грехи на исповеди. В прошлом, до Года Милосердия, только епископ или специальной духовник епархии мог даровать отпущение грехов за аборт и снять отлучение.