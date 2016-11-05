Католическая церковь в Сан-Диего пообещала, что избиратели Клинтон попадут в ад

Католическая церковь Сан-Диего, штат Калифорния, разослало письмо прихожанам, в котором говорилось, что те, кто проголосует за Демократическую партию на выборах, будет гореть в аду, сообщает Дождь со ссылкой на The San Diego Union Tribune.

"16 октября к информационному письму от Католической церкви непорочного зачатия была прикреплена памятка о законодательной политике демократов - поддержке абортов, однополых браков, эвтаназии, клонирования людей и исследований стволовых клеток эмбрионов. По заявлению церкви, политики, поддерживающие эти инициативы, и их последователи будут подвержены "вечным мукам", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЭкс-глава ЦРУ: Трамп – полезный дурак для Москвы

"Голосовать за демократов - смертный грех. Сразу после смерти души тех, кто умер в смертном грехе, отправляются в ад", - говорилось в пямятке.

30 октября, сообщает издание, прихожане церкви получили новое сообщение: "Дьявол работает с помощью бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон". В письме была приведена вырванная из контекста цитата выступления кандидата от демократов в 2015 году, из которой следовало, что Клинтон призвала верующих отказаться от религии и выступить в поддержку абортов. Однако в своей речи Клинтон говорила о том, что духовные взгляды мешают девушкам получать образование и работать, так как они не могут сделать аборт.

Однако епископ Роберт МакЭлрой, выступая 1 ноября в Центре католической мысли и культуры в Университете Сан-Диего, заявил, что Церковь и религиозные деятели не должны вмешиваться в ход выборов в США.

Выборы президента США пройдут 8 ноября. Согласно опроса общественного мнения, кандидат от демократов Хиллари Клинтон опережает своего соперника Дональда Трампа на несколько процентных пунктов. Клинтон выступает за права женщин и сексуальных меньшинств.