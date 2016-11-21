Освобождение Мосула: губернатор иракского города объяснил, от чего зависит успех операции
О сроках завершения операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ говорить пока рано.
Об этом рассказал губернатор Мосула Нэвфел Хаммади Ас-Султан, пишет Анадолу.
Читайте такжеШтурм Мосула замедлился из-за атак смертников (фоторепортаж)
По его словам, сроки завершения операции зависят от ее планирования и слаженности действий участвующих в ней сил.
Говоря о роли формирований пешмерге в освобождении Мосула, Ас-Султан отметил, что в настоящее время отряды ополченцев вместе с подразделениями ВС Ирака продолжают продвижение в окрестностях города.
По словам губернатора, террористы ИГИЛ пытаются удержать под контролем 30 процентов территории Мосула.
В ночь на 17 октября премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади объявил о начале операции по освобождению Мосула от террористической организации ИГИЛ. Город находится под контролем боевиков группировки с июня 2014 года и считается их неформальной столицей в Ираке.