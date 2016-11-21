На президентских праймериз во Франции лидирует сторонник Путина

По результатам подсчета голосов, на 9497 с 10 229 участие в голосовании приняли более 4 млн французов, передает ЕвроПравда со ссылкой на Le Point.

Предварительный подсчет голосов показал уверенную победу Франсуа Фийона, который набрал 44,2% голосов избирателей.

На втором месте оказался Алан Жюппе с результатом в 28,4%.

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Бывший президент Фарнции Николя Саркози, который считался одним из основных претендентов на то, чтобы стать кандидатом от правых, занял третье место с результатом 20,6% голосов. Такой результат Саркози означает, что он выбывает из президентской гонки.

Сам Саркози уже успел заявить, что во втором туре праймериз будет голосовать за Франсуа Фийона и призвал своих сторонников поддержать сенсационного победителя первого тура.

По данным опроса института Opinionway, во втором туре праймериз победу, скорее всего, одержит Франсуа Фийон, которого сейчас готовы поддержать 54% избирателей, тогда как поддержку Алану Жюппе выразили 46%.

Второй тур праймериз правых Франции состоится 27 ноября.

Соперником победителя праймериз, вероятнее всего, станет лидер ультраправых Марин Ле Пен, которая, по данным социсследований, с большим отрывом опережает своих конкурентов в президентских рейтингах.

Отметим, что Фийон представляет французских консерваторов из партии "Республиканцы", которые выступают за усиление сотрудничества с Россией, в том числе по Сирии. Он неоднократно критиковал президента Франсуа Олланда за его жесткую позицию в отношении России.