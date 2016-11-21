Цукерберг призвал страны АТЭС присоединиться к ​глобальной коммуникативной революции

Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Синьхуа».

По мнению Цукерберга, с ускорением прогресса в области науки и техники «наше поколение может делать еще более великие дела, чем в любое другое время».

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«Я настрое оптимистично, но также я реалист, поэтому понимаю, насколько сложно это будет. Чтобы сделать все эти вещи, мы должны соединить людей. Мы должны сделать коммуникабельность и коммуникационную инфраструктуру главным приоритетом в наших планах», — сказал Цукерберг.

В качестве примера глава Facebook привел образование. По его словам, с развитием технологий у учителей появилась возможность предоставлять ученикам тот способ обучения, который подходит именно им. Таким образом студенты усваивают больше информации.