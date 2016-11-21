В Египте в военный суд переданы дела 292 боевиков "Исламского государства"

00:14, 21 ноября 2016
Мир
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В Египте в военный суд переданы дела 292 боевиков, причастных к совершению терактов и подготовке покушений на президента Абдул-Фаттаха Аль-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Наифа. 

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Об этом сообщило государственное информагентство MENA, пишет Медуза.

Фигуранты дела принадлежали к 22 террористическим ячейкам, организованных синайским подразделением «Исламского государства», передает Ynetnews.

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Члены одной из ячеек планировали покушение на президента Египта и наследного принца Саудовской Аравии во время паломничества первого в Мекку в 2014 году. В рамках этого плана жена одного из подозреваемых должна была совершить самоподрыв для отвлечения внимания от убийства, которое предполагалось совершить вскоре.

Еще одно покушение на Аль-Сиси планировала группировка полицейских, которые в 2012 году были отстранены от службы из-за отказа брить бороды.

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