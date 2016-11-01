Генсек Организации исламского сотрудничества ушел в отставку после шутки в адрес президента Египта

В официальном заявлении ОИС говорится, что Ияд Мадани покидает пост по состоянию здоровья, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее Мадани принес извинения Египту, заявив, что не собирался оскорблять кого-либо.

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Министерство иностранных дел Египта, между тем, заявило, что считает высказывание серьезным нарушением в отношении одного из основателей организации.

Ранее Мадани оговорился, назвав президента Туниса вместо ас-Себси фамилией египетского лидера ас-Сиси, и чтобы сгладить неловкость сказал, что уверен, что у того в холодильнике "есть не только вода".

Таким образом Мадани намекнул на высказывание президента Египта, который недавно заявил, что "10 лет в его холодильнике не было ничего, кроме воды".