Сомалийские пираты захватили гигантский нефтяной танкер

Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер Sirius Star.

Как сообщает радио «Свобода», танкер перевозил около двух миллионов баррелей нефти стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

На борту судна - 25 человек, граждане нескольких европейских стран, Саудовской Аравии и Филиппин.