Сомалийские пираты захватили гигантский нефтяной танкер

08:17, 18 ноября 2008
Мир
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На борту Sirius Star - 25 членов экипажа

Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер Sirius Star.

Как сообщает радио «Свобода», танкер перевозил около двух миллионов баррелей нефти стоимостью свыше 100 миллионов долларов.

На борту судна - 25 человек, граждане нескольких европейских стран, Саудовской Аравии и Филиппин.

 

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