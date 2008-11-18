Сомалийские пираты захватили гигантский нефтяной танкер
08:17, 18 ноября 2008Мир
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На борту Sirius Star - 25 членов экипажа
Сомалийские пираты захватили у побережья Кении гигантский саудовский нефтяной танкер Sirius Star.
Как сообщает радио «Свобода», танкер перевозил около двух миллионов баррелей нефти стоимостью свыше 100 миллионов долларов.
На борту судна - 25 человек, граждане нескольких европейских стран, Саудовской Аравии и Филиппин.
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