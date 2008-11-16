8-балльное землетрясение на востоке Индонезии

На востоке Индонезии в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,7, передано предупреждение о возможности цунами.

По данным индонезийских специалистов, эпицентр подземного толчка находился в море Сулавеси в 138 километрах к северо-западу от города Горонтало, на глубине 10 километров.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали, передает РИА «Новости».

В декабре 2004 года мощнейшее цунами в Индонезии унесло жизни сотен тысяч человек.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" (мощного тектонического разлома). Ежегодно сейсмологи регистрируют там шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0 по шкале Рихтера. В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год.

Активность цунами в последнее время значительно усилилась в регионе. С 1994 года оно фиксировалось примерно раз в два года. В 1996 году валы воды обрушились на остров Биак, через два года - на Молуккские острова, в 1998 году - на остров Сулавеси. После этого наступил непродолжительный перерыв - до декабря 2004 года, когда мощнейшее цунами унесло жизни сотен тысяч человек. В 2006 году стихия охватывала Индонезию как минимум дважды: у южного берега острова Ява, когда погибли более 650 человек, и у острова Буру, когда обошлось без жертв.