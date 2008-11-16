Российский сторожевик спугнул пиратов в Аденском заливе

Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" предотвратил в воскресенье захват сомалийскими пиратами в Аденском заливе судна "Рабих" под флагом Саудовской Аравии. Об этом агентству РИА Новости сообщил помощник главкома ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По его словам, судно "Рабих" подало сигнал о нападении нескольких быстроходных катеров пиратов, когда "Неустрашимый" эскортировал в 30 милях от него три других корабля - российский "Сачи Мару", греческий "Элливита" и китайский "Норд Сатурн".

Капитану "Рабих" было рекомендовано увеличить ход, а "Неустрашимый" высадил группу охраны на "Сачи Мару" и отправился на помощь, дополнительно подняв в воздух вертолет Ка-27.

В результате пираты скрылись с места происшествия.

Ранее в субботу, напоминает Лента.ру , пираты атаковали панамское судно: эта попытка захвата была отражена эсминцем ВМС Италии. Однако позже им удалось захватить японское грузовое судно Chemstar Venus с 23 членами экипажа на борту.