Медведев забыл про выборы в США

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на встрече с членами Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне, вынужден был признать, что, заработавшись, напрочь забыл про президентские выборы в США.

Отвечая на вопрос, почему его послание Федеральному собранию было оглашено именно 5 ноября, "когда значительная часть мира праздновала избрание Барака Обамы", российский президент сказал:

"А Вы думаете, что это blackmail?.. Могу Вам приоткрыть "кухню". Я два раза переносил срок произнесения Послания, потому что я не был доволен теми материалами, которые были мне подготовлены. Потом в какой-то момент вынужден был просто взять это в свои руки и сидеть править. И день, который я выбрал – был 5 ноября. Я при всем моем глубочайшем почтении к Соединенным Штатам Америки, абсолютно не помнил о том политическом событии, которое должно было состояться в этот день".

Стенограмма встречи на президентском сайте