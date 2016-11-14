Трамп будет выступать против абортов, но не имеет ничего против однополых браков

Также на вакансию в Верховном суде, который играет важную роль в решении этих вопросов, он намерен назначить консервативного судью.

Об этом сказал Трамп в программе "60 минут" телеканала CBS, передает ТСН.

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Среди важнейших дел, которые решал Верховный суд — разрешение абортов в федеральном масштабе (1973 год) и признание однополых браков (2015 год).

"Это закон. Это было решено в Верховном суде. То есть с этим покончено. Эти вопросы уже решены, и для меня это нормально", — сказал Трамп о однополые браки.

А вот насчет абортов, то вновь назначенные судьи будут "за жизнь" (против абортов).

"Что касается абортов, то если (решение об их легализации - ред) будет пересмотрено, вопрос перейдет обратно в штаты", — сказал Трамп.

На вопрос, что должны делать женщины, которым запретят аборты на уровне штатов, Трамп предложил им ехать в другие штаты, где аборты разрешены.