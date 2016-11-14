Трамп будет выступать против абортов, но не имеет ничего против однополых браков
Новоизбранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет выступать против абортов, однако заявил, что не имеет ничего против однополых браков.
Также на вакансию в Верховном суде, который играет важную роль в решении этих вопросов, он намерен назначить консервативного судью.
Об этом сказал Трамп в программе "60 минут" телеканала CBS, передает ТСН.
Читайте такжеОкружение Трампа может изменить его позицию по украинскому вопросу – экс-госсекретарь США
Среди важнейших дел, которые решал Верховный суд — разрешение абортов в федеральном масштабе (1973 год) и признание однополых браков (2015 год).
"Это закон. Это было решено в Верховном суде. То есть с этим покончено. Эти вопросы уже решены, и для меня это нормально", — сказал Трамп о однополые браки.
А вот насчет абортов, то вновь назначенные судьи будут "за жизнь" (против абортов).
"Что касается абортов, то если (решение об их легализации - ред) будет пересмотрено, вопрос перейдет обратно в штаты", — сказал Трамп.
На вопрос, что должны делать женщины, которым запретят аборты на уровне штатов, Трамп предложил им ехать в другие штаты, где аборты разрешены.