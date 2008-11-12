Российский и британский военные корабли отбили атаку пиратов
19:08, 12 ноября 2008Мир
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Сообщает ВМФ России
Российский сторожевой корабль "Неустрашимый" совместно с фрегатом Военно-морских сил Великобритании "Кемберленд" отбил атаку пиратов на датское судно "Пауэрфулл" в Аденском заливе. Об этом сообщили в службе информации и общественных связей Военно-морского флота России. Информация о столкновении содержится в донесении с борта "Неустрашимого", поступившем в Главный штаб ВМФ России.
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