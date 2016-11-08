Британские власти объявили дату апелляции на решение по Brexit

Слушания в Верховном суде продлятся четыре дня; решение суда, как ожидается, будет объявлено в начале следующего года, передает Русская служба Би-би-си.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй ранее заявила, что по-прежнему ожидает начала переговоров о выходе Британии из Евросоюза в конце марта.

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В четверг Высокий суд постановил, что правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, формально запускающей процедуру выхода из Евросоюза, без одобрения парламента.

Правительство настаивает на том, что вправе принять такое решение без консультации с парламентом, основываясь лишь на результатах прошедшего в июне референдума.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза, как ожидается, будут продолжаться около двух лет и невозможны без формального введения в действие статьи 50.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава ЕС.