Трамп назвал возможный проигрыш "чрезвычайной тратой денег, энергии и времени"

Как говорится в живой ленте новостей на сайте телеканала CNN, посвященной Дню выборов президента США, об этом Трамп заявил сегодня утром, назвав избирательную кампанию «замечательным процессом».

«Я посетил всю страну и встретил людей из всех слоев... и они удивительные. Я думаю, если люди спросят, о чем я узнал – люди в этой стране удивительные, вот, что я узнал», – подчеркнул Трамп.

Как отмечает издание, Трамп отстаивал свои предыдущие замечания, что если он не выиграет выборы, это станет «чрезвычайной тратой денег, энергии и времени».

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«Я не буду рассматривать эти выборы выдающимися, если я не выиграю», – добавил он.

Также Трамп сказал, что президентские гонки его изменили. «Я видел очень много надежд и столько мечтаний, которые могли бы воплотиться в реальность... с надлежащим руководством», – подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, сегодня в США проходят президентские выборы. Главным соперником Трампа является кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Главная борьба за победу на выборах будет происходить в штатах Аризона, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Юта, Вирджиния и Висконсин.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, Клинтон за 17 месяцев избирательной гонки потратила на компанию $897,7 млн. Между тем Трамп потратил на кампанию вдвое меньше - $429,5 млн.