В Латвии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Delfi.

Авария произошла на трассе А1 Рига-Айнажи в воскресенье, 6 ноября.

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Автобус ехал по трассе, когда со встречной полосы перед ним внезапно выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса взял вправо и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.

В результате аварии пострадали 20 детей, они были госпитализированы в одну из больниц Риги. У них диагностированы ушибы, ссадины, синяки, стресс. На месте происшествия работают полиция и пожарно-спасательная служба.

Автобус поднимут из кювета в ночь на понедельник, 7 ноября.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина, когда вместе с сыном на спор перебегал оживленную проезжую часть.