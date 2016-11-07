В Латвии перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие
В Латвии перевернулся автобус, в котором находились 26 человек, в их числе 22 ребенка.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Delfi.
Авария произошла на трассе А1 Рига-Айнажи в воскресенье, 6 ноября.
Читайте такжеВ Румынии столкнулись почти 30 автомобилей: есть жертвы (фото, видео)
Автобус ехал по трассе, когда со встречной полосы перед ним внезапно выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса взял вправо и съехал в кювет, после чего автобус перевернулся.
В результате аварии пострадали 20 детей, они были госпитализированы в одну из больниц Риги. У них диагностированы ушибы, ссадины, синяки, стресс. На месте происшествия работают полиция и пожарно-спасательная служба.
Автобус поднимут из кювета в ночь на понедельник, 7 ноября.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на проспекте Генерала Ватутина погиб мужчина, когда вместе с сыном на спор перебегал оживленную проезжую часть.