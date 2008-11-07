Польский Сейм ограничил досрочный выход на пенсию

Сейм Польши принял предложенный правительством закон, которым ограничены возможности поляков, работающих в сложных условиях, раньше выходить на пенсию.

Как сообщает TVN24, закон поддержали 235 депутатов при 231 необходимых из 460 членов Сейма.

Таким образом, депутаты ограничили количество поляков, которые имели бы право раньше выйти на пенсию из-за тяжелых условий труда, с 1 млн. до 250 тыс.

Согласно закону, право раньше выходить на пенсию получат только лица, которые родились после 1 января 1948 года и которые до 1 января 1999 года проработали не менее 15 лет в сложных условиях или выполняли сложный труд.

В то же время Сейм принял поправку, согласно которой лица, которые начали работать до 1999 года и проработали не менее 15 лет в тяжелых условиях, получат компенсацию за то, что они утратили право выйти раньше на пенсию.

Закон лишил права раньше выходить на пенсию большинство учителей, часть работников железной дороги и журналистов.

Депутаты не согласились на поправку, согласно которой право на раннюю пенсию должны были бы получить почтальоны, водители грузовиков, автобусов и трамваев, электромонтеры, которые не выполняют работы под напряжением, докеры, высотные монтажники и музыканты, которые играют на духовых инструментах.

Однако Сейм согласился на более более ранний на пенсию шахтеров и лиц, которые занимаются вывозом мусора.

Сейм также отверг 233 голосами президентский законопроект, которым предлагалось продлить действие действующего законодательства в сфере раннего выхода на пенсию до 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября несколько тысяч человек протестовали в Варшаве против изменения критериев условий тяжелого труда, предложенного правительством, которое приведет к уменьшению количества поляков, имеющих право раньше выйти на пенсию.

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ заявлял о намерении применить вето на правительственный закон в случае его принятия Сеймом.

Справка УНИАН. Парламент Польши состоит из двух палат: нижней - Сейма и верхней - Сената.

Либеральная партия «Гражданская платфора», которая выиграла последние досрочные парламентские выборы в сентябре 2007 года, создала коалицию с Польской аграрной партией (вместе имеют 240 голосов) и сформировала правительство, которое возглавил лидер партии Дональд ТУСК.

«Гражданская платформа» также имеет большинство в Сенате.

«Гражданская платфора» победила в последних выборах партию «Право и Справедливость», которую возглавляет брат польского Президента Ярослав КАЧИНСКИЙ, до выборов занимавший пост премьер-министра.

По данным Заведения социального страхования Польши (ZUS), которое занимается выплатой пенсий и так называемых «рент», в стране на конец сентября 2008 года было 4,8 млн. пенсионеров и 2,6 млн. «рентистов».

Ежемесячно на выплату пенсий на «рент» государство тратит свыше 3,84 млрд. долларов.

При этом средняя пенсия составляет свыше 550 долларов, «рента» по инвалидности около 500 долларов, а «семейная рента» - 460 дол.

«Семейные ренты» получают дети за одного или обоих умерших родителей, а также женщины или мужчины в случае смерти одного из супругов.

В Польше на пенсию на общих основаниях могут выйти мужчины в 65, а женщины в 60 лет.