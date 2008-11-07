Литва против переговоров между Россией и ЕС

Литва выступает против возобновления переговоров с Россией о новом соглашении между Россией и Европейским Союзом.

Об этом сообщает сегодня интернет-издание «EUobserver».

По данным издания, на встрече на уровне послов в четверг, 6 ноября, Франция предложила, чтобы министры иностранных дел стран-членов ЕС на своем заседании 10-11 ноября объявили о возобновлении переговоров с Россией и, в то же время, одобрили коммюнике, в котором осудили Россию за невыполнение мирного соглашения.

Как сообщает издание, большинство стран, которые выступали за приостановку переговоров, в том числе Швеция, Великобритания, Чехия, Эстония и Латвия, согласились с этим предложением. Однако Литва при молчаливой поддержке Польши хочет добиться полного выполнения положений мирного соглашения, в частности, по выведению российских войск из района Ахалгори и Кодорского ущелья.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) на своем чрезвычайном заседании 1 сентября решил приостановить проведение переговоров с Россией о новом соглашении до выполнения Россией положений мирного плана, в частности, по выводу войск из Грузии.

6 ноября Еврокомиссия распространила документ об оценке состояния двусторонних отношений с Россией, в котором призвала к возобновлению переговоров. По словам источника в Еврокомиссии, комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР может самостоятельно одобрить решение о возобновлении переговоров, поскольку мандат на их проведение Еврокомиссией не был отменен. В то же время, комиссар хочет получить политическую поддержку со стороны министров иностранных дел стран-членов ЕС. Вопрос дальнейших отношений с Россией будет рассматриваться на заседании Совета министров по общим делам и внешних отношений ЕС 10-11 ноября в Брюсселе.