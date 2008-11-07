Медведев поручил наказывать за слухи о проблемах банков

Президент РФ Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам пресекать все попытки нажиться на последствиях мирового финансового кризиса в России, в частности теми, кто распускает недостоверные слухи о положении в отдельных банках, сообщает РИА "Новости".

На совещании по вопросам правоохранительной деятельности Медведев отметил, что последствиями этого кризиса сейчас пытаются пользоваться отдельные люди. "В частности, достаточно привести такие примеры, как информационные атаки по ряду банков. Я не знаю, происходило ли это в Санкт-Петербурге, но это происходило точно в Сибири, на Дальнем Востоке, когда появляется информация о том, что банк "падает", его положение неустойчиво - естественно, оттуда изымаются деньги, люди не могут на это не реагировать", - сказал президент. "Естественно, эти слухи ни на чем не основаны, и впоследствии это приводит либо к рейдерским атакам, либо к попытке положить на лопатки своего конкурента. Такого рода информацию нужно проверять, и при выявлении признаков преступления сразу же привлекать к ответственности, чтобы неповадно было наживаться на кризисе", - отметил Медведев. По словам российского президента, в условиях трудностей на финансовом рынке "явно появятся желающие поспекулировать на этой теме - в самом широком смысле этого слова". "Поэтому мы должны следить внимательно за развитием ситуации, но не совершать крайних поступков: недопустимо как пренебрежение к последствиям кризиса, так и кампанейщина", - сказал Медведев. "У нас с этим тоже обычно долго не церемонятся", - добавил он.