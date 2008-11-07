Обама проигнорировал поздравления Медведева
09:17, 07 ноября 2008Мир
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Победитель позвонил лидерам 9 стран
Президента России Дмитрия Медведева не оказалось в числе мировых лидеров, которым позвонил избранный президентом США Барак Обама с благодарностью за поздравления с победой на выборах.
Как передает Associated Press, Б.Обама связался с лидерами 9 стран мира: Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, Мексики, Франции, Южной Кореи и Японии.
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