Обама проигнорировал поздравления Медведева

Президента России Дмитрия Медведева не оказалось в числе мировых лидеров, которым позвонил избранный президентом США Барак Обама с благодарностью за поздравления с победой на выборах.

Как передает Associated Press, Б.Обама связался с лидерами 9 стран мира: Австралии, Великобритании, Германии, Израиля, Канады, Мексики, Франции, Южной Кореи и Японии.

РБК