Обама будет уговаривать Медведева уничтожить «реликты холодной войны»

Избранный на выборах президента США Барак Обама после вступления в должность намерен работать с РФ, чтобы сократить ядерные вооружения двух стран, снять ядерные ракеты с боевого дежурства и провести в 2009 году саммит мировых лидеров по борьбе с угрозой ядерного терроризма, говорится в программных тезисах штаба переходной администрации Обамы.

Штаб, приступивший к работе после победы Обамы на выборах, возглавил бывший глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Билла Клинтона Джон Подеста, пишет РИА новости.

Штаб готовит передачу власти новому президенту и ключевые назначения в новом правительстве и будет действовать до инаугурации Обамы, которая состоится 20 января 2009 года. "Барак Обама будет стремиться к глубоким, проверяемым сокращениям всех американских и российских ядерных вооружений и работать с другими ядерными державами для решительного сокращения ядерных арсеналов к концу его президентства", - говорится в документе.

В тезисах указывается, что Обама будет также "работать с Россией для увеличения времени предупреждения и принятия решения" при запусках ядерных ракет. "Сохранение готовности ядерных вооружений к запуску по мгновенной команде является опасным реликтом "холодной войны". Барак Обама считает, что мы должны найти решение для этой опасной ситуации. Будучи президентом, Барак Обама поставит своей целью работать с Россией для того, чтобы во взаимной и проверяемой манере положить конец подобной политике времен "холодной войны", - подчеркивается в тезисах. После своего прихода в Белый дом Обама учредит также должность "координатора Белого дома по ядерной безопасности" в ранге заместителя советника президента США по национальной безопасности, который будет отвечать за все программы американского правительства по "снижению угрозы ядерного терроризма и распространению ядерного оружия", отмечается в документе.

В нем говорится также, что новый президент США "проведет саммит по предотвращению ядерного терроризма". "Обама проведет в 2009 году саммит, который станет затем регулярным, с участием лидеров государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, а также лидеров других стран, чтобы договориться о реализации многих таких мер в глобальном масштабе", - указывается в документе.