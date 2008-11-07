В следующем году МВФ прочит рецессию Соединенным Штатам

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз роста мировой экономики на 2009 год.

В связи с мировым финансовым кризисом в ряде развитых стран ожидается экономический спад.

По прогнозам МВФ, в Британии он достигнет 1,3%. Рецессия грозит и Соединенным Штатам, сообщает радио «Свобода».

В целом мировая экономика продолжит расти - благодаря развивающимся странам - но темпы роста существенно замедлятся. Рост экономики России прогнозируется на уровне 3,5%, что заметно ниже, чем в предыдущие годы.