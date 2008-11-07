Газ из Туркмении в Европу пойдет в обход России... и Украины

Европейский Союз и Турция планируют подписать соглашение о “Набукко” в январе 2009 года.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующая договоренность была достигнута вчера в ходе встреч комиссара ЕС по вопросам энергетики Андриса ПИБАЛГСА в Анкаре с Президентом Турции Абдуллой ГЮЛЕМ и премьер-министром Реджепом Таипом ЭРДОГАНОМ

В сообщении также отмечается, что за этим соглашением должно последовать развитие всего южного коридора между странами Каспийского моря и Ближнего Востока с ЕС. В его рамках предусмотрено подписание совместного соглашения, которое предусматривает все аспекты безопасных поставок газа.

Как сообщал УНИАН, в 2004 году было предложено строительство газопровода «Набукко», поддержанное Еврокомиссией. Сначала он планировался для поставок иранского газа в Евросоюз, однако позже, в связи с проблемами вокруг иранской ядерной программы, был перенацелен на поставки туркменского газа. Проектная мощность – 31 млрд. кубометров газа в год. Газопровод должен соединить страны Каспия через Азербайджан, Грузию и Турцию с ЕС.

На этой неделе А.ПИБАЛГС осуществляет визит в страны, которые планируют присоединиться к поставкам газа по проекту “Набукко”.