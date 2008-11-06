Россия не знает, где зона ее интересов, но защищать ее будет

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем послании к Федеральному собранию дал понять США, что не допустит ущемления интересов России в мире, и в первую очередь - на постсоветском пространстве.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Сергей МАРКОВ.

«Отношения Кремля с Вашингтоном можно охарактеризовать так: достали, своими ракетами (системами ПРО - УНИАН) уже в глаз тычат», - сказал он.

По мнению эксперта, сегодняшнюю ситуацию Кремль воспринимает буквально как организованную США агрессию против России.

С.МАРКОВ убежден в том, что США ответственны за то, что «натравили» Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ на Южную Осетию.

Кроме этого, он считает, что США делает все, чтобы РФ была окружена враждебными странами, и одним из самых ярких примеров этого является Украина.

«Безумная империалистическая идея США о том, что российское влияния будет ограничено только российскими границами. Это значит, что России, по сути, отказано в статусе великой державы», - сказал С.МАРКОВ.

«Мы не отступим не только на Кавказе, но и в зоне жизненно важных интересов России. Правда, возникает вопрос, где оканчивается эта зона», - отметил он. При этом эксперт добавил, что Россия еще сама не определилась с зоной своих жизненно важных интересов.

В то же время, мнению С.МАРКОВА, высказывания Д.МЕДВЕДЕВА о развертывании ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области сделано не вовремя.

Он уверен, что сейчас «нужно наоборот протянуть руку новоизбранному Президенту США ОБАМЕ».