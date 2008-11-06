Кремль уже планирует контакт между Медведевым и Обамой

Кремль готов строить отношения c США на основе равноправия и учета интересов друг друга.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации МИД РФ.

«С Америкой будем строить отношения на равноправных основах, как мы неоднократно предлагали и как это зафиксировано в Сочинской декларации, которую в апреле этого года одобрили Президенты Джордж Буш и Владимир ПУТИН, и значение которой подтвердил Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своих контактах с американским руководством», - сказал С.ЛАВРОВ.

Он напомнил, что эта декларация содержит как принципы взаимодействия - равноправие, взаимная выгода, учет интересов друг друга, так и конкретные сферы сотрудничества - от борьбы с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, организованной преступностью до развития экономического сотрудничества и обеспечения устойчивого вклада в развитие мировой экономики.

Он подчеркнул, что РФ рассчитывает, что сформулированные в Сочинской декларации принципы и сферы взаимодействия обеспечат преемственность в двухсторонних взаимоотношениях.

«Не исключено, что в ходе предстоящего в ноябре с.г. саммита финансовой "двадцатки" в Вашингтоне может состояться контакт Президента Д.МЕДВЕДЕВА с новоизбранным Президентом США. Будем открыты для взаимоуважительного, честного и ответственного диалога», - заверил российский министр.