Хочу в тюрьму: бомж поставил на уши милицию, чтобы вернуться за решетку

Сотрудники транспортной милиции задержали мужчину, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в четверг представитель Среднеуральского УВД на транспорте.

"В 17.20 мск среды поступило сообщение о том, что вокзал в Екатеринбурге заминирован. В 17.25 мск была проведена эвакуация пассажиров и персонала, на место происшествия прибыли руководители линейного отдела внутренних дел на станции Свердловск-Пассажирский, УВД, специалисты-взрывотехники - всего 60 человек. Взрывное устройство обнаружено не было и в 18.20 мск оцепление было снято", - сказал собеседник агентства.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники милиции задержали бездомного мужчину, который 1 ноября 2008 года освободился из мест лишения свободы. "Задержанный пояснил, что намеренно сообщил о минировании, так как собирался проверить работу правоохранительных органов. Кроме того, он хотел вернуться в тюрьму, потому что не может жить на свободе, а за решеткой хорошо кормят", - пояснил сотрудник ведомства. В настоящее время задержанный помещен в следственный изолятор. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.