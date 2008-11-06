Еврокомиссия - за возобновление переговоров с Россией

Европейская комиссия выступает за возобновление переговоров с Россией о новом соглашении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в подготовленном Комиссией к заседанию Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС коммюнике о пересмотре отношений с Россией.

В документе, текст которого передан УНИАН, выражается убеждение в необходимости назначить уже сейчас дату очередного раунда переговоров.

“Эти переговоры должны были бы продолжаться, во-первых, потому, что они дали бы возможность ЕС преследовать собственные интересы в отношениях с Россией, а во-вторых, потому, что это лучший путь сотрудничать с Россией на базе единой позиции”, - отмечается в заключениях Еврокомиссии.

Еврокомиссия считает, что заседание Совета министров, запланированное на 10 ноября, может определиться относительно продолжения переговоров с Россией.

В документе отмечается, что ЕС и Россия имеют значительную взаимозависимость в сфере торговли и инвестиций: Россия на сегодняшний день является третьим торговым партнером ЕС, а 80% всех иностранных инвестиций, которые пришли в Россию, пришли из стран-членов ЕС, что, по убеждению Еврокомиссии, повышает заинтересованность Евросоюза в продолжении развития российской экономики в будущем. Россия также держит значительную часть своих золотовалютных резервов в евро, и выступает, таким образом, наибольшим владельцем активов в евро в мире. Страны ЕС, в свою очередь, во многом зависят от поставок российских энергоресурсов, отмечается в документе. В то же время, и в вопросе энергетики, по мнению Еврокомиссии, стороны ставят отношения в условия взаимозависимости, поскольку экспорт энергоресурсов России в ЕС способствует существенному росту ВВП страны.

Вместе с тем, Еврокомиссия также отмечает необходимость признания Россией принципов Европейской энергетической хартии для усиления прозрачности в сфере поставок энергоресурсов.

В области общего пространства по международной безопасности Еврокомиссия отмечает важность диалога с Россией при урегулировании сложных вопросов в Иране, на Ближнем Востоке, в Афганистане, на Балканах и других сложных регионах мира. Еврокомиссия обращает внимание, что ЕС и Россия имеют ряд похожих интересов на международной арене, в частности, в нераспространении ядерного оружия. С другой стороны, есть и разные подходы к определенным международным вопросам, в частности, к вопросу Косово, позиции относительно которого разошлись еще больше после российско-грузинской войны.

Еврокомиссия также считает, что ЕС должен разработать общую позицию относительно новых российских предложений о европейской безопасности.

В своем коммюнике Еврокомиссия отмечает, что область обеспечения прав человека в РФ пока еще вызывает определенную обеспокоенность у европейских коллег, и хотя диалог с Россией по вопросам соблюдения прав человека проводится дважды в год, однако влияние этого диалога на ситуацию в России остается достаточно ограниченным.

Еврокомиссия также высказалась за необходимость продолжения сотрудничества с Россией в области юстиции, свободы и безопасности, в частности, в расширении возможностей для контактов между людьми, а также в сфере исследований, образования и культуры.

Говоря о дальнейшем сотрудничестве, Еврокомиссия выразила убеждение в том, что Россия и ЕС должны быть способны дискутировать по спорным вопросам открыто и конструктивно, что является необходимым для доверительного партнерства.

В то же время, Комиссия считает, что ЕС должен и в дальнейшем придерживаться своей позиции относительно осуждения признания независимости Россией Абхазии и Южной Осетии, и пытаться усилить свою роль при решение других “замороженных” конфликтов в странах-соседях ЕС.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) на своем чрезвычайном заседании решил приостановить переговоры с Россией о новом соглашении до выведения войск с территории Грузии, разместить миссию миротворцев в Грузии и поручить Совету ЕС и Еврокомиссии к саммиту ЕС-Россия пересмотреть состояние отношений с Россией и подготовить свои предложения.

Саммит ЕС-Россия состоится 14 ноября в Ницце. Накануне саммита, 10-11 ноября, в Брюсселе состоится заседание Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.