Россия активизирует участие в урегулировании конфликтов

Россия активизирует участие в урегулировании замороженных конфликтов в Приднестровье и Нагорном Карабахе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

"На основе международного права мы будем и дальше способствовать устранению очагов нестабильности в сопредельных регионах. Исходя из уважения к существующим форматам, будем содействовать приднестровскому и нагорно-карабахскому урегулированию, сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, выходить на взаимоприемлемые договоренности", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

При этом Президент РФ подчеркнул, что решение России о начале операции по принуждению Грузии к миру во время конфликта на Кавказе и проведенная операция были направлены не против грузинского народа, а на спасение жителей Южной Осетии и российских миротворцев, на обеспечение прочной и долговременной безопасности народов Южной Осетии и Абхазии.

"Кавказский кризис показал, что применение силы одной из сторон конфликта не может обеспечить жизнеспособное решение", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.