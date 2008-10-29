Порошенко обсудил мировой кризис с Послом Еврокомиссии

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с Послом Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэлем Пинту ТЕЙШЕЙР вопросы влияния мирового финансового кризиса на украинскую экономику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе П.ПОРОШЕНКО.

В частности, в ходе разговора были обсуждены пути противодействия негативным последствиям, с которыми уже столкнулись страны-лидеры с высоко развитой рыночной экономикой, и которые могут постигнуть экономику стран с развивающимися рынками.

Стороны обсудили формы сотрудничества и эффективного взаимодействия между Украиной и странами ЕС для того, чтобы предотвратить развитие нежелательных тенденций, которые могут нанести разрушительный удар механизмам рыночной экономики. Это, в свою очередь, имея «эффект бумеранга», приведет к обострению экономического кризиса в мире.

Собеседники пришли к согласию в вопросе активизации диалога переговорного процесса об образовании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Учитывая новый этап в переговорах относительно поддержки европейскими странами «Соглашения о либерализации визового режима между Украиной и ЕС», П.ПОРОШЕНКО и Ж.ТЕЙШЕЙР уделили внимание необходимости упрощения визового режима, которая нуждается в переходе к принятию действенных решений по этому вопросу.

По итогам обсуждения, они констатировали высокий уровень сотрудничества и прогресс, достигнутый между государствами ЕС и Украиной по направлениям экономического сотрудничества.