В Конго опять началась война - миротворцы ООН умыли руки?

На востоке Демократической Республики Конго вновь вспыхнула война.

Начались активные боевые действия повстанцев против правительственной армии и миротворцев ООН. Они наступают на Гому (административный центр провинции Северное Киву). В ответ международные силы ООН практически не оказывают сопротивления, передает ИТАР-ТАСС.

Район боевых действий покидают тысячи беженцев. Лидер повстанцев - Лоран НКУНДА, в недавнем прошлом бывший генерал правительственной армии, организовал наступление на Гому, несмотря на подписанное в январе соглашение о прекращении огня.

Он обвиняет власти в том, что они должным образом не защищают его соплеменников-тутси от бывших солдат-хуту из правительственной армии Руанды, Генерал Л.НКУНДА заявляет, что не ограничится востоком страны и намерен "освободить" всю страну.

Вражда между центральноафриканскими народами хуту и тутси уже приводила к войнам в Уганде, Руанде и Бурунди, а также к 4-летней войне на востоке Конго, в которую было втянуто около дюжины стран Африки.

ДРК (бывший Заир) - вторая по величине страна Африки, недра которой богаты запасами алмазов, золота, кобальта и других редкоземельных металлов. ДРК обвиняет Руанду в отправке войск на помощь повстанцам Л.НКУНДЫ.