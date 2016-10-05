Мощный взрыв прогремел в американском штате Нью-Джерси

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Незадолго до этого с жалобами на запах газа спасателям позвонили жители.

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Пожарные прибыли мгновенно и сразу же эвакуировали всех жильцов. Последнего мужчину вывели из здания буквально за минуту до взрыва, поэтому жертв удалось избежать.

Криминальной подоплеки в этом чрезвычайном происшествии полиция не видит. Единственная версия - утечка газа.