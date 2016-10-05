Мощный взрыв прогремел в американском штате Нью-Джерси
03:13, 05 октября 2016Мир
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Мощный взрыв прогремел в американском штате Нью-Джерси: в городе Патерсон в воздух взлетели два дома, и еще один вспыхнул.
Мощный взрыв прогремел в американском городе Патерсон / REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Незадолго до этого с жалобами на запах газа спасателям позвонили жители.
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Пожарные прибыли мгновенно и сразу же эвакуировали всех жильцов. Последнего мужчину вывели из здания буквально за минуту до взрыва, поэтому жертв удалось избежать.
Криминальной подоплеки в этом чрезвычайном происшествии полиция не видит. Единственная версия - утечка газа.
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