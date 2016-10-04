Папа Римский посетил разрушенный землетрясением итальянский город Аматриче (фоторепортаж)

Понтифик пообщался с местными жителями и властями, а также встретился с пожарными, которые помогали городу после катастрофы.

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Как сообщал УНИАН, утром 24 августа подземный толчок магнитудой 6,0 был зарегистрирован в районе итальянского города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия. Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

В результате этого землетрясения был нанесен серьезный ущерб городу Аматриче. Погибли более 200 человек, 75% зданий города были разрушены, а остальные оказались непригодны для проживания.