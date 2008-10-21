Глава МВФ официально извинился за секс-скандал

Глава Международного валютного фонда Доминик СТРОСС-КАНН, обвиняемый в сексуальной связи с одной из своих подчиненных, разослал сотрудникам фонда электронное письмо, в котором принес официальные извинения за свое поведение.

В письме, фрагменты которого приводит агентство «Франс Пресс», Д.СТРОСС-КАН подчеркивает, что искренне сожалеет о случившемся и просит у своих подчиненных прощения за то, что подвел их своими действиями и скомпрометировал организацию.

Как отмечает «Лента.ру», скандал вокруг главы МВФ разгорелся после появления в прессе информации о том, что Д.СТРОСС-КАН с декабря 2007 года склонял к близости сотрудницу МВФ, замужнюю венгерку Пироску НАДЬ. В качестве подтверждения факта домогательств были представлены два электронных письма, попавшие в руки мужа П.НАДЬ, известного аргентинского экономиста Марио БЛЕХЕРА.

МВФ начал собственное расследование дела, инициированное одним из руководителей организации Шакуром ШААЛАНОМ, который представляет в валютном фонде Египет и несколько арабских стран. Расследование будет вести юридическая фирма Morgan, Lewis & Bockius. Ожидается, что оно продлится до конца октября.