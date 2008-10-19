Президент Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), министр нефтяной промышленности Алжира Шакиб Хелиль заявил, что цены на нефть не опустятся ниже уровня 70-90 долл./барр.

"Как правило, ОПЕК не устанавливает плановую цену, ее определяет рынок", - заявил глава ОПЕК. "Люди говорят, что минимальная цена, ниже которой мы не можем опуститься, составляет около 70-90 долл./барр.", - добавил Ш.Хелиль и привел в пример Канаду и Бразилию, где добыча нефти не будет производиться в случае, если цены на "черное золото" упадут ниже 70 долл./барр.

"Очевидно, что для обеспечения рыночного равновесия необходимо будет сократить нефтедобычу", - отметил Ш.Хелиль. "Я не могу сказать точно, каким будет уровень добычи нефти. Решение будет принято на заседании ОПЕК", - цитирует Reuters слова главы международного нефтяного картеля со ссылкой на алжирские СМИ.

Внеочередное заседание ОПЕК состоится 24 октября 2008 г. в Вене.

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