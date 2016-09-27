Стрельба в Хьюстоне: адвокат в униформе с нацистской символикой ранил 9 человек (видео)

13:40, 27 сентября 2016
Мир
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В Хьюстоне вооруженный мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате чего ранения получили девять человек. Шестеро из раненых госпитализированы, еще трем оказали помощь на месте событий. 

Хьюстон / скриншот

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на The New York Times.

  • Мужчина, открывший стрельбу, был убит полицейскими. Как выяснилось впоследствии, преступником оказался 46-летний местный адвокат Нейтан Десаи. При себе у него было около 2600 патронов, полуавтоматический пистолет и пистолет-пулемет. Оружие было куплено нелегально несколько лет назад. Полиция утверждает, что Десаи был одет в униформу с нацистской символикой. 
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По словам очевидцев, Десаи стрелял, стоя  рядом со своей машиной, и целился в лобовые стекла автомобилей. У него дома при обыске также была найдена нацистская символика и символика времен Гражданской войны в США. Достоверных сведений о мотивах преступника нет. 

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в торговом центре Хьюстона. Неизвестный открыл огонь по машинам.

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