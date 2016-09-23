Die Welt: Польша снова любит Ангелу Меркель

Об этом пишет Йорг Винтербауэр в статье "Польша снова любит Ангелу Меркель", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Ангела Меркель, Екатерина II, Фридрих II, и Мартин Шульц наклонились над столом и смотрят на карту Польши. Четыре политика держат палец на бумаге, словно каждый хочет получить часть страны. Этот польский кошмар можно было увидеть в январе, это фотомонтаж на обложке правого политического журнала "wSieci", чей издатель поддерживает прекрасные отношения с правящей национально-консервативной партией "Право и справедливость" (ПиС), и, в том числе, помогает публикациями. Название: "От царицы Екатерины до Ангелы Меркель – заговор против Польши".

Сообщение: Все против Польши. Так было и раньше, так теперь, и, вероятно, так будет всегда: русские, немцы, пруссаки, ЕС и, прежде всего, Ангела Меркель.

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Не прошло еще и года, как приближенные к правительству польские СМИ начали агрессивную кампанию против Германии и, особенно, против канцлера.

Сегодня таких фотографий на обложках больше нет. Тон польских СМИ в отношении Меркель стал более умеренным. А либеральные СМИ Польши никогда не имели ничего против нее. Одной из причин для поворота, очевидно, послужил успех AfD и Левой партии на выборах в Мекленбург-Передней Померании и Берлине, и Польша увидела альтернативу немецкому правительству. То, что одна из этих партий может оказаться в правительстве, стало реальностью. Обе эти возможности пугают Польшу. Причина: друзья Путина, правые и левые.

"Кто пошлет к черту такого канцлера?"

Один из древнейших страхов Польши – оказаться зажатой между Германией и Россией. В конце 18-го века русские, пруссаки и Габсбурги делили страну между собой, пока она не исчезла с лица земли. Только после Первой мировой войны независимое польское государство появилось вновь. Оно смогло просуществовать только до тех пор, пока немцы и русские не подписали пакт Молотова-Риббентропа, который определили судьбу страны, и затем Третий рейх начал Вторую мировую войну. За этим последовали шесть лет ада. Немецкие оккупанты устроили беспрецедентную бойню. Советы также действовали чрезвычайно жестоко и подчинили страну своей системе, и она страдала еще несколько десятилетий.

Этот фон очень важен для понимания того, почему национал-консервативная ПиС Ярослава Качиньского не видит естественного союзника в AfD, несмотря на то, что у них так много общего. Обе партии выступают против иммиграции, обе видят в исламе серьезную угрозу для Европы, обе хотят больше полномочий для национальных государств и меньше евро-централизма.

Кажется, что они отлично поладили бы. Но после выборов в земле Мекленбург-Передняя Померания на приближенном к ПиС политическом портале "wpolityce.pl" появилась статья консервативного эксперта по Германии Петра Цивиньского, в которой он подвергает AfD жесткой критике и поясняет, почему эти партии не могут сотрудничать.

Портал "wpolityce.pl" создан при поддержке журнала "wSieci", который в январе публиковал фотомонтаж против Меркель. Сейчас там появились необычайно лестные слова в адрес канцлера: Экономика растет, безработица на низком уровне. "Кто пошлет к черту такого канцлера?" "Поляки, которые симпатизируют Afd, до сих пор не понимают, чем может закончиться для нас политическое землетрясение по ту сторону Одера", - предупреждает автор.

"Если Гауланд станет министром иностранных дел, тогда прощай Польша!"

Основная причина такой оценки – политика партии в отношении России. "Сейчас Гауланд хочет бисмаркского сотрудничества с президентом Владимиром Путиным", - пишет Цивиньский. "Если немецкие избиратели окажутся настолько сумасшедшими, и AfD в составе странной коалиции окажется у власти, и если министром иностранных дел станет Гауланд, тогда прощай Польша!" – пишет он.

Очевидно, лидер партии ПиС Ярослав Качиньский согласен с этой оценкой. "Ангела Меркель – лучшее решение для нас", - сказал он в июле изданию "Bild".

В Польше не только правые, но и либералы обеспокоенно смотрят на альтернативных кандидатов на пост канцлера. После выборов в Берлине, в "Gazeta Wyborcza" появилась статья об опасности красно-красно-зеленой коалиция в Германии на федеральном уровне.

С точки зрения Польши, она будет "крайне неблагоприятной", - пишет эксперт по Германии Бартош Велински. Потому что эта коалиция будет "с гораздо большим пониманием и сдержанностью" относиться к "путинской России". Достаточно только послушать слова Зигмара Габриэля, который призывает к быстрой отмене санкций. Или Штайнмайера, который критикует учения НАТО в странах Балтии как ненужную провокацию.

Позицию Польши недавно прокомментировал бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Gazeta Wyborcza". "Мы считаем, что сейчас ситуация похожа на тридцатые годы 20-го века. На той стороне находится диктатор, и если мы не остановим его, то, тем самым, подтолкнем (его) к атаке".