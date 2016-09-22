The Washington Post: Признаки паники и восстания в самом сердце самопровозглашенного халифата "Исламского государства"

Об этом пишут Лавдей Моррис и Мустафа Салим в статье "Признаки паники и восстания в самом сердце самопровозглашенного халифата "Исламского государства", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Нарисованная буква "м" – первая буква арабского слова "mukawama", что означает сопротивление – была частью кампании Китаб аль-Мосул, подпольной оппозиционной группы в северном иракском городе, которая опубликовала видео с подробным описанием их действий в этом месяце.

"Исламское государство" отреагировало жестоко и казнило трех молодых людей, которых обвинили в причастности к этому поступку. Боевики выпустили собственное видео, на котором мужчина в оранжевом комбинезоне стоит на коленях, а затем его убивают выстрелом в голову. Буква "м" была на стене позади них, указание на предполагаемое преступление. Баллончик с краской лежал на земле за ними, в луже крови.

В последние месяцы, "Исламское государство" осуществило больше подобных арестов и казней, это признак отчаяния, они столкнулись с перспективой потерять Мосул, говорят в городе.

Мосул – самый крупный город под контролем "Исламского государства" и занимает центральное место в их планах по восстановлению исламского халифата. Мосул пал в июне 2014 года, и спустя месяц в мечети появился Абу Бакр аль-Багдади и призвал мусульман следовать за ним.

Повторный захват города станет значительным шагом, он поможет лишить "Исламское государство" территории и заставит группу снова восстать, говорят американские и иракские чиновники. Это только вопрос времени, добавляют они.

Премьер-министр Хайдер аль-Абади пообещал вернуть Мосул к концу года, на прошлой неделе иракские ВВС сбросили 7 миллионов листовок на город, предупредив жителей, чтобы те готовились к "решающему моменту".

Иракские силы продвигаются, используя инструкции американской армии, недавно они отбили базу ВВС в Кайяре, в 25 милях к югу от Мосула, и превратили ее в логистический центр для предстоящего сражения. Но "Исламское государство" также проводит подготовку.

"Даиш слабее в Мосуле, но он использует такие методы угнетения, как случайные аресты, чтобы показать, что он все еще контролирует ситуацию", - сказал представитель Киаб аль-Мосул. Даиш – это альтернативное название "Исламского государства". Он говорил на условиях анонимности из соображений безопасности. Он назвал атмосферу в городе "напряженной" и сказал, что боевики находятся в "замешательстве".

"Исламское государство" начало осуществлять массовые аресты после того, как группа начала свою граффити-кампанию два месяца назад, сказал он.

Боевики построили новые бермы вокруг окрестностей на северной, восточной и южной сторонах города, сказал он. В некоторых районах, были возведены бетонные баррикады, предположительно, боевики пытаются изолировать районы, потому что они обеспокоены тем, что жители могут восстать против них, если приблизятся иракские силы.

"Сейчас они осуществляют аресты без каких-либо расследований, чего не делали раньше", - сказал шейх Мохаммед аль-Джарба, лидер группы в городе, который, по его собственным словам, регулярно общается с местными жителями.

"Я знаю, что они роют новые окопы вокруг города", - рассказал он. "Они никогда не прекращали их копать".

Интернет-подключение в домах в Мосуле запрещено в течение последних двух месяцев, поскольку "Исламское государство" пытается предотвратить утечку информации о своих позициях. Сотовые сети были отключены в течение полутора лет.

Тем не менее, работают некоторые участки телефонной сети, и те, у кого есть родственники в Мосуле, иногда получают сообщения от своих близких, что позволяет им узнавать новости о жизни в городе.

Нет точных данных о количестве гражданских лиц, которые остаются в городе, но Организация Объединенных Наций заявила, что во время наступления Мосул и его окрестности могли покинуть более миллиона человек. Некоторые иракские официальные лица и родственники жителей говорят, что эта цифра может быть еще выше, потому что тысячи людей прибыли в Мосул после наступлений на другие территории "Исламского государства".

Атил аль-Нуджаифи, бывший губернатор провинции, который в настоящее время находится в северном городе Эрбиль, сказал, что перемещенные лица прибыли из разных районов, в том числе, Кайяры, которую иракские войска повторно захватили в этом месяце. Некоторые гражданские лица из, в основном, суннитских районов опасаются того, как к ним будут относиться силы безопасности после повторного захвата территории; другие либо симпатизируют группе, либо просто спасались от боевых действий и бежали в любом направлении.

Нуджаифи сказал, что люди прибыли из таких далеких регионов, как Манбидж в Сирии, который месяц назад повторно захватили поддерживаемые США повстанческие силы.

Присутствие большого количества гражданского населения осложняет наступление, которое, как ожидается, будет в значительной степени полагаться на поддержку коалиции с воздуха. Иракское правительство и гуманитарные учреждения также пытаются подготовиться к массовому бегству, но предупреждают, что у них не хватает ресурсов.

Бывшая жительница города Мосул сказала, что "Исламское государство" захватывает пустые дома, чтобы разместить перемещенных лиц, они захватили и дом ее бабушки, которая покинула город.

"Число людей значительно увеличилось", - сказала она, добавив, что ее друзья и родственники говорят, что там проходят "кампании по обыску домов".

"Они параноики, число обысков гораздо больше, чем раньше", - сказала женщина, которая сейчас живет в иракском городе Дахук, и чье имя не названо из соображений безопасности.

На том же видео "Исламского государства", которое демонстрирует казнь предполагаемых "художников", группировка также казнила трех мужчин, которых обвинила в шпионаже.

"Отправляйте своих агентов и шпионов; наши мечи готовы и жаждут их крови", - сказал боевик, обвиняя мужчин в том, что они были "глазами Америки".

По оценкам армии США, в Мосуле остаются от 3000 до 4500 боевиков. За последние два месяца, во время осуществления авиаударов под руководством США, только в Мосуле были убиты 12 лидеров "Исламского государства", сказал на недавнем брифинге полковник Джон Дорриан, представитель коалиции.

"Эти удары оказывают разрушительное воздействие на противника и его контроль над территорией, что имеет важное значение при определении условий для освобождения Мосула", - сказал он.

Некоторые чиновники говорят, что люди, которые сотрудничали с "Исламским государством", пытаются перейти на другую сторону.

"Их собственные члены пытаются отречься от них", - сказал Абубак Кби, глава суннитских вакуфов в Мосуле – официальных представителей своих мечетей. Несмотря на то, что мечети контролирует "Исламское государство", он говорит, что по-прежнему общается с людьми в городе и слышал, что члены "Исламского государства" хотят покинуть группировку.

Бывшая жительница также сказала, что аресты большей частью направлены на бывших офицеров, служивших в армии при Саддаме Хусейне.

"Они знают, что эти люди по-прежнему могут иметь связи в армии, и боятся, что они будут сотрудничать с армией или восстанут против них", - сказала она.

Другой житель, который бежал из Мосула, но все еще поддерживает связь со своим братом в городе, подтвердил, что объектом преследования стали бывшие офицеры.

Один из его дальних родственников – бывший офицер армии – был без причины арестован пять дней назад, сказал он.

"Все бывшие офицеры – они нацеливаются на них и членов их семей", - сказал он.

Нуджаифи сказал, что есть также признаки смятения в рядах "Исламского государства", внутри группировки процветает коррупция. Несмотря на запрет выезжать из города, некоторые жители смогли сбежать, заплатив большие взятки.

Тем не менее, у многих из них для этого нет средств. Для них это игра в ожидание.

"Они говорят, что даже если их дома будут разрушены, в конце, это будет того стоить", - сказала женщина в Дахуке. "Возможно, они слабее, но "Исламское государство" может нанести сильный удар, и они гораздо более жестокие, чем вы можете себе представить".