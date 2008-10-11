Глава МИД Франции: Россия вывела из Грузии не всех военных

Глава МИД Франции Бернар Кушнер утверждает, что Россия вывела не все войска из Грузии, и на предстоящих 15 октября в Женеве российско-французских переговорах будет рассматриваться вопрос дальнейшего вывода российских военных с территории Грузии.

"Документ "Саркози-Медведев" не выполнен, и нам предстоит еще поработать над продолжением процесса. Я знаю, что российские подразделения вышли, но не полностью. Мне известно, что они остаются в Ахалгорском районе и других местах", - сказал Кушнер после встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

По словам министра, в результате неоднократных встреч президентов Саркози и Медведева стороны объявили о том, что российские военные будут выведены из прилегающих к конфликтным регионам территорий. "Хотя тогда мы ошиблись", - добавил Кушнер

"Да, русские вышли из основных территорий, но они остаются в Ахалгорском районе, и это проблема. На запланированной в Женеве встрече будет обсуждаться этот вопрос", - цитирует Кушнера "Новости-Грузия".

Президент России Дмитрий Медведев заявил в пятницу, что Россия выполнила все обязательства по плану "Медведев-Саркози".

Москва 9 октября официально уведомила Евросоюз о том, что вывод завершен.