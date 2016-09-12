Politico: крошечные успехи оппозиции указывают на оттепель в Беларуси

Об этом пишет Дэвид Стерн в статье "Крошечные успехи оппозиции указывают на оттепель в Беларуси", опубликованной на сайте издания Politico.

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Впервые за последние 20 лет, два кандидата от оппозиции получили места в белорусском парламенте. Это порождает надежду на то, что отношения между Западом и авторитарным правительством президента Александра Лукашенко продолжат улучшаться.

После голосования в воскресенье, белорусские чиновники рано утром в понедельник объявили, что Анна Конопацкая, кандидат от "Объединенной гражданской партии", и Елена Анисим, независимый кандидат, имеющий связи с оппозицией, выиграли в своих округах. Впервые с 1996 года в парламенте будут неправительственные кандидаты.

Но нет абсолютно никаких шансов, что законодательный орган из 110 депутатов теперь превратится в угрозу для Лукашенко, который 22 года удерживает власть в Беларуси, потому что оставшиеся места займут пропрезидентские кандидаты, и у органа нет реальной политической власти. В прошлом году, набрав 84% голосов, президент выиграл выборы и остался на пятый срок.

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Тем не менее, эти выборы – продолжение скромной политической оттепели в Беларуси. Ранее в этом году, Лукашенко выпустил последнего политзаключенного, что побудило Евросоюз отменить санкции, которые были введены после суровых мер против оппозиции 2010 года. Санкции включали также запрет на поездки в страны ЕС для Лукашенко. США также приостановили действие некоторых санкций.

Десять лет назад американские чиновники называли Лукашенко "последним диктатором Европы", но это было до того, как президент России Владимир Путин перешел к авторитаризму, и его вторжение в Украину превратило Россию в гораздо более насущную проблему, чем Беларусь.

Воскресные выборы были одними из наиболее открытых за последнее время. Из 484 кандидатов, которым было разрешено участвовать, почти 200 были из оппозиционных групп. Аналитики считают, что победы оппозиционных кандидатов "могут еще больше укрепить связи между западными правительствами и Минском.

"Такого рода выборы способствуют росту доверия, которого не хватало в отношениях между Западом и Лукашенко", - сказал Балаш Ярабик, приглашенный научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир и эксперт по Беларуси. "Запад будет доволен тем, что оппозиционные кандидаты теперь представлены в парламенте".

Ограниченная открытость

Что будет дальше – большой вопрос. Минск, похоже, ищет способ привлечь западные инвестиции и финансовую помощь, чтобы поддержать свою шаткую экономику в советском стиле. Объем производства резко сократился на 4% в 2015 году и, по прогнозам, продолжит падать в текущем году. Лукашенко надеется на получение кредита от Международного валютного фонда на сумму $ 3 млрд.

Выборы не обеспечат поступления этих средств, сказал Ярабик, но помогут достичь этого. МВФ настаивает на глубоких структурных реформах, Минск сопротивляется, поскольку власть Лукашенко частично зависит от его контроля над экономикой.

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Тем не менее, Ярабик говорит, что после парламентских выборов диалог между МВФ и правительством "укрепится и расширится".

Лукашенко также хочет компенсировать давление со стороны России – главного благодетеля Минска – которая предоставляет сотни миллионов долларов дотаций и дешевую нефть, чтобы поддержать белорусскую экономику. Но Беларусь, государство с населением всего 10 миллионов человек, сопротивлялась тому, что полностью подчиняться Кремлю.

Белорусский лидер был очень осторожен в высказываниях о политике России в отношении Украины и отказывался выражать окончательную позицию о законности аннексии Крыма Россией в 2014 году. Он также публично исключил любую возможность того, что Москва использует Беларусь в качестве стартовой площадки для вторжения в Украину, и сопротивлялся попыткам России расширить свое военное присутствие на белорусской территории.

Это позволило ему позиционировать себя как посредника между Москвой и Западом и внести свою лепту, предоставив место для продолжающихся мирных переговоров по конфликту в восточной части Украины.

В понедельник в Минске наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе огласят свой вердикт в отношении проведенных выборов. Внешние эксперты будут следить за тем, одобрит ли миссия ОБСЕ процесс подсчета голосов, к которому им был предоставлен полный доступ.

Тем не менее, эти выборы пока нельзя назвать свободными и справедливыми. "Давайте не будем наивными. Я думаю, что это был процесс, хорошо организованный белорусскими властями", - сказал Ярабик. "И в отношениях Беларуси и Запада не будет никаких кардинальных изменений... В конце концов, президентом остается Лукашенко".