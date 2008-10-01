Под Оренбургом обрушилась школа: погибли 5 учеников 11 класса, 5 - ранены

Сегодня в деревне Беляевка (Оренбургская область РФ) во время проведения строительных работ в школе произошло обрушение лестничного пролета между вторым и третьим этажами на площади около 200 кв. м.

По даным МЧС, погибли 5 учеников 11 класса, еще 5 учащихся и 1 преподаватель госпитализированы.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Из школы было эвакуировано более 300 человек. Сотрудники милиции проводят подворный обход с целью установления точного местонахождения всех учащихся школы и количества людей, находившихся в школе на момент обрушения.

Судьба еще 8 детей остается неизвестной. По всей видимости, они находятся под завалами. По факту обрушения в школе возбуждено уголовное дело по ст.216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных и иных работ).

РБК