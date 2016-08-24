КНДР запустила баллистическую ракету с подлодки

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.

Пуск ракеты был осуществлен около 5:30 по местному времени недалеко от города Синпхо, где по спутниковым снимкам находится база подводных лодок.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.

"Запуск КНДР баллистической ракеты, кажется, нацелен на повышение военного напряжения в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона", — сказал представитель южнокорейского военного ведомства, передает Yonhap.

Он добавил, что Сеул будет "сурово и решительно реагировать на любые провокации КНДР".

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В свою очередь, премьер-министр страны Синдзо Абэ отметил, что этот запуск ракеты представляет серьезную опасность для безопасности Японии, пишет РБК.

"Это создает серьезную опасность для безопасности Японии и является непростительным актом, который наносит ущерб миру в регионе и существенно [подрывает] стабильность», — сказал он журналистам.

​Абэ также добавил, что Токио подало ноту протеста властям КНДР в связи с испытанием ракеты.