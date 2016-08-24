КНДР запустила баллистическую ракету с подлодки
Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету с подводной лодки в сторону акватории Японского моря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейских военных.
Пуск ракеты был осуществлен около 5:30 по местному времени недалеко от города Синпхо, где по спутниковым снимкам находится база подводных лодок.
Отмечается, что запуск ракеты состоялся через два дня после начала военных учений Южной Кореи и США, которые в КНДР назвали подготовкой к вторжению.
"Запуск КНДР баллистической ракеты, кажется, нацелен на повышение военного напряжения в ответ на совместные учения Сеула и Вашингтона", — сказал представитель южнокорейского военного ведомства, передает Yonhap.
Он добавил, что Сеул будет "сурово и решительно реагировать на любые провокации КНДР".
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В свою очередь, премьер-министр страны Синдзо Абэ отметил, что этот запуск ракеты представляет серьезную опасность для безопасности Японии, пишет РБК.
"Это создает серьезную опасность для безопасности Японии и является непростительным актом, который наносит ущерб миру в регионе и существенно [подрывает] стабильность», — сказал он журналистам.
Абэ также добавил, что Токио подало ноту протеста властям КНДР в связи с испытанием ракеты.