На месте авиакатастрофы в штате Кентукки найдены ”черные ящики”
18:08, 27 августа 2006Мир
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Единственный выживший - в больнице
На месте катастрофы самолета в штате Кентукки найдены оба бортовых самописца, которые фиксируют технические показатели и переговоры экипажа, сообщает телеканал Эм-эс-эн-би-си.
Как передает РИА “Новости”, самолет авиакомпании “Комэйр” CRJ-100 разбился в воскресенье недалеко от аэропорта города Лексингтон сразу после взлета. Самолет направлялся в Атланту. На его борту были 50 человек, из них три члена экипажа.
По предварительным данным, 49 человек погибли, один - предположительно пилот - выжил. Он сейчас в критическом состоянии находится в больнице .
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