На месте авиакатастрофы в штате Кентукки найдены ”черные ящики”

На месте катастрофы самолета в штате Кентукки найдены оба бортовых самописца, которые фиксируют технические показатели и переговоры экипажа, сообщает телеканал Эм-эс-эн-би-си.

Как передает РИА “Новости”, самолет авиакомпании “Комэйр” CRJ-100 разбился в воскресенье недалеко от аэропорта города Лексингтон сразу после взлета. Самолет направлялся в Атланту. На его борту были 50 человек, из них три члена экипажа.

По предварительным данным, 49 человек погибли, один - предположительно пилот - выжил. Он сейчас в критическом состоянии находится в больнице .