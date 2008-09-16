В Техасе пропал самолет с главами международной комиссии

В Техасе пропал легкий пассажирский самолет, на борту которого находились главы международной американо-мексиканской комиссии по размежеванию сухопутных и водных границ Карлос Марин и Артуро Херрера, сообщает Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Помимо Марина и Херреры на борту Cessna 421 также находились еще один пассажир и пилот. Самолет вылетел из мексиканского Эль-Пасо в Пресидио, штат Тесхас, однако на место назначения так и не прибыл.

Сообщается, что американский и мексиканский чиновники должны были осмотреть с воздуха районы, пострадавшие от наводнения, а также одну из дамб на реке Рио-Гранде.

Поиски пропавшего самолета ведутся в 95 километрах к западу от Пресидио, в труднодоступном горном районе. К операции привлечены ВВС США и американские пограничники.