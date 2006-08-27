Журналисты, похищенные в Палестине, приняли ислам
12:15, 27 августа 2006Мир
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Похитители сделали соответствующее видео
Журналисты американского телеканала "Фокс ньюс", похищенные в секторе Газа палестинской группировкой, приняли ислам. Эту информацию сообщает агентство Рейтер со ссылкой на "Фокс ньюс", который, в свою очередь, ссылается на видеозапись, которую распространили похитители.
Журналисты Стив Сентани и Олаф Виг были похищены 14 августа в городе Газа вооруженными людьми в нескольких метрах от офиса палестинских служб безопасности. Ответственность взяла на себя группировка "Бригады священного джихада".
В воскресенье представители правящего палестинского движения ХАМАС заявили, что журналистов освободят через несколько часов.
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