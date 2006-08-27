Журналисты, похищенные в Палестине, приняли ислам

Журналисты американского телеканала "Фокс ньюс", похищенные в секторе Газа палестинской группировкой, приняли ислам. Эту информацию сообщает агентство Рейтер со ссылкой на "Фокс ньюс", который, в свою очередь, ссылается на видеозапись, которую распространили похитители.

Журналисты Стив Сентани и Олаф Виг были похищены 14 августа в городе Газа вооруженными людьми в нескольких метрах от офиса палестинских служб безопасности. Ответственность взяла на себя группировка "Бригады священного джихада".

В воскресенье представители правящего палестинского движения ХАМАС заявили, что журналистов освободят через несколько часов.

РИА "Новости"