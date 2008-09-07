Дж.Буш объявит о сокращении американского контингента в Ираке

Президент США Джордж Буш на следующей неделе объявит о своем решении по уровню дальнейшего военного присутствия США в Ираке. Соответствующее заявление Дж.Буш планирует сделать в вашингтонском Университете национальной обороны 9 сентября с.г., сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перино.

Как ожидается, Дж.Буш последует рекомендациям командования и объявит о сокращении воинского контингента США в Ираке. В соответствии с планами Пентагона к началу 2009 г. из Ирака на родину могут вернуться до 8 тыс. военнослужащих без замены их новыми силами. Предполагается, что Ирак покинет одна боевая бригада и как минимум один батальон морских пехотинцев, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

В настоящее время в Ираке размещены 15 боевых бригад плюс подразделения обеспечения общей численностью 146 тыс. военнослужащих. С начала 2008 г. Белый дом испытывает давление со стороны демократов в конгрессе, призывающих к более решительному сокращению военного присутствия США в Ираке.

По статистике, уровень насилия в Ираке сократился на 80% по сравнению с прошлогодним пиком. В то же время не спадает активность боевиков в Афганистане, и американские командиры настоятельно просят перераспределения сил в пользу афганского фронта.