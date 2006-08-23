Свидетельства очевидцев катастрофы Ту-154 (2 фото)

Многие местные жители видели авиакатастрофу российского лайнера. Над Сухой Балкой грохотала страшная гроза. Дождь только начинался. Внезапно из-за туч буквально вынырнул самолет. Он сорвался в крутое пике, а затем перешел в плавный штопор. Он падал, описывая широкие круги. "Будто планировал", - сказал молодой парень. "Как лист, падает кружась", - по-женски уточнила девушка.

Местные жители Николай и Анатолий рассказали, что они заметили падающий самолет, когда работали на машинной станции. Мужчины сразу же сели в машину одного из них и помчались к месту аварии. Место падения было охвачено огнем, но недалеко от пылающего пламени они увидели тела двух человек. Мужчины и женщины. Николай и Анатолий бросились оказывать им помощь. Но этого не требовалось – люди были мертвы.

В районе падения Ту-154 устанавливают палаточный городок для родственников погибших. Некоторые из них самостоятельно прибывают в Донецк. Сегодня также ожидается их организованная доставка из России около 18.00.

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