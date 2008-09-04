Армения не может признать ни Абхазию, ни Южную Осетию из-за Карабаха

Президент Армении Серж Саргсян разъяснил позицию республики по поводу признания Южной Осетии и Абхазии.

«Сегодня периодически звучит вопрос о том, почему Армения не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Ответ четок - по той самой причине, по которой в свое время Армения не признала независимость Косово. При наличии нагорно-карабахского конфликта Армения не может признать находящееся в аналогичной ситуации иное образование, пока не признала Нагорно-Карабахскую Республику», - сказал Саргсян накануне в ходе встречи с армянскими послами в зарубежных странах и постоянными представителями республики в международных организациях.

Глава государства выразил уверенность, что реализация права на самоопределение путем отделения требует определенного времени, в результате чего с мыслью о самоопределении должны смириться все заинтересованные стороны, как это случилось во время распада СССР или Чехословакии, пишет "Новости-Армения".